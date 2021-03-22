Омбудсмен назвала ООН число украинских заложников на Донбассе и в Крыму

В аннексированном Крыму и у боевиков на Донбассе незаконно содержатся 376 граждан Украины. Об этом в видеообращении к участникам 46-й Сессии ООН по правам человека сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отметила, что на временно оккупированных украинских территориях продолжаются незаконные аресты и задержания. В России и в Крыму незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых — крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников.

Уполномоченный по правам человека отметила, что не имеет возможности проводить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях, так как Россия блокирует доступ.

Денисова также напомнила, что несмотря на объявленный 27 июля 2020 года режим прекращения огня, количество погибших военнослужащих и гражданских лиц постоянно растет. В последнее время ситуация обострилась. Почти ежедневно среди украинских защитников есть погибшие и раненые.

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