27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Египетские власти соболезнуют в связи со смертью в Шарм-эль-Шейхе известного украинского волонтера

19:53 22 марта 2021
Юрий Юрасюк

В Египте на курорте Шарм-эль-Шейх умер украинский волонтер, детский стоматолог Юрий Юрасюк, который приехал на отдых вместе с семьей. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации издания, семья Юрасюка отправилась в Египет в начале марта. На третий день мужчине стало плохо — начался сильный кашель, проблемы с дыханием. Его госпитализировали с диагнозом пневмония. 9 марта подключили к аппарату ИВЛ, а анализы показали, что у волонтера коронавирус.

Здоровых членов семьи отправили в Украину. Потом жена Ольга Юрасюк вернулась в Египет и поселилась рядом с госпиталем. Но женщине не разрешали видеться с мужем и даже общаться по телефону. Врачи говорили, что Юрий очень слаб и ему нужно беречь силы. Юрий Юрасюк умер в госпитале Шарм-эль-Шейха 19 марта.

Посольство Украины в Египте оказывало помощь семье волонтера.

«Трагическая смерть Юрия Юрасюка имела большой резонанс среди руководства Египта. 20 марта по моему поручению в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины. В тот же день, по поручению египетского министра туризма, в посольство звонили многочисленные египетские высокопоставленные чиновники со словами сочувствия. 21 марта я лично разговаривал с Ольгой Юрасюк, она находится вместе с сестрой и другими родными в Египте. Египетская сторона взяла на себя все расходы по их пребывания в Египте, и консул проводит работу с местными туроператорами по поводу оказания материальной помощи семье погибшего», — приводит издание слова посла.

Юрасюк — известный фронтовой волонтер из Ирпеня. Все годы войны на Донбассе он помогал украинской армии.

Сейчас посольством Украины решается вопрос о помощи семье погибшего и репатриации его тела на родину.

Напомним, осенью прошлого года на курорте в Турции от коронавируса скончался житель города Виноградов Закарпатской области. Мужчину тоже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло.

Фото tsn.ua/

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Никита Добрынин

Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Ирина Билык

Бывший Ирины Билык позвал ее на тайное свидание

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер