27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа

18:27 22 марта 2021
часы

В парламенте еще окончательно не определились по поводу зимнего и летнего времени в Украине. И принять отправленный на доработку законопроект об отмене перевода часов депутаты, скорее всего, не успеют. Но отменить переход на летнее время до 28 марта может Кабмин. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявила нардеп от «Слуги народа» Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что дискуссия по поводу зимнего и летнего времени в парламенте продолжается, несмотря на то, что эксперты службы метрологии отмечают, что естественным для Украины является именно зимнее время.

Нардеп отметила, что Кабинет министров может отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если министры сделают это до 28 марта, то перехода на летнее время не будет.

«Мы актуализировали большую общенациональную дискуссию по поводу времени. И эта работа имеет смысл. Законопроект № 4201 останется, его доработают. Мы сможем снова его вынести в зал и голосовать. Однако нужно будет сделать отсрочку вступления его в силу. Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания», — сказала Пидласа.

Напомним, известный украинский журналист увидел большую проблему в подготовленной «временной» реформе в Украине.

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Никита Добрынин

Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Ирина Билык

Бывший Ирины Билык позвал ее на тайное свидание

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер