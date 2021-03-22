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Украина

Николаев вводит спецпропуска для поездок в общественном транспорте

17:35 22 марта 2021
пропуск

В Николаеве, который отнесен к «оранжевой» карантинной зоне, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Для этого на сайте горсовета создана специальная электронная система.

Городские власти рекомендовали предприятиям, учреждениям и организациям обновить электронные пропуска своим работникам.

«Пропуска, выданные в прошлом году, не действуют. В каждом документе будет свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте. После регистрации вы получите пропуска на указанную электронную почту. Их нужно печатать и носить вместе с документами ID», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение не останавливать работу общественного транспорта. В целом правительство предоставило местным властям право самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта.

Фото svidok.info/

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