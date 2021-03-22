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Украина

«Краснозонный» Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, — решение КГГА

16:56 22 марта 2021
Трамвай в Киеве

В Киеве, где ранее местные власти до 9 апреля усилили карантинные меры, общественный транспорт продолжит работать.

Как сообщают в столичной горгосадминистрации, такое решение приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Отмечается, что общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. При этом обязательным остается ношение пассажирами масок и соблюдение безопасной дистанции.

Напомним, что Кабмин изменил порядок работы транспорта в регионах, которые включили в «красную» зону из-за распространения коронавируса. Правительство предоставило местным властям право самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта.

К «красным» зонам на сегодняшний день отнесены семь областей Украины и Киев.

Архивное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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