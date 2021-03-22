Касается и Киева: порядок работы транспорта в «красных» зонах изменили

Несмотря на то, что Киев и 7 областей Украины отнесены к «красным» зонам по уровню эпидемической опасности, решения об ограничениях на транспорте будут принимать самостоятельно региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая ситуацию на месте. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр отметил, что по решениям региональных комиссий, будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют транзитные перевозки, перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет.

Запрет также не коснется перевозок служебным или арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее, чем за 2 дня органы Нацполиции.

Перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении будут разрешены при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

По словам министра, по отдельному решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

В свою очередь, в «Укрзалізниці» сообщили, что действующее расписание движения пока остается без изменений. Пока никаких ограничений высадки / посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не будет. В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта.

Напомним, на утро 22 марта в Украине в «красной зоне» находятся 8 регионов — Сумская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская области и столица — Киев. 11 областей официально находятся в «оранжевой» карантинной зоне.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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