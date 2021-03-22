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Украина

Зеленский высказался об ответственности за последствия вакцинации от ковида

14:45 22 марта 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подписать в кратчайшие сроки закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса

Об этом сообщают в Офисе президента и уточняют, что такой закон был принят Верховной Радой Украины 19 марта.

Отмечается, что после подписания закона главой государства правительственным постановлением будет создан специальный компенсационный фонд.

Напомним, что в Минздраве заявили о начале второго этапа вакцинации населения. Так, прививки против коронавируса начинают делать семейным врачам, а после поступления дополнительных доз и людям старше 80 лет, которые записались на вакцинацию.

Фото Офиса президента.

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