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Украина

Львов продлил усиленный карантин

13:50 22 марта 2021
Львов

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова до 4 апреля продлила усиленный карантин, который действует с 19 марта, в связи с ухудшением ситуации по числу заболеваний коронавирусом. Об этом городcкой голова Андрей Садовый сообщил в своем Facebook.

«За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек», — отметил мэр Львова.

По его словам, будет также развернут временный госпиталь на базе помещений медицинского университета.

«За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе», — поблагодарил Андрей Садовый.

Ранее сообщалось, что вслед за Львовом ограничительные мероприятия для борьбы с распространением COVID-19 приняли и на уровне Львовской области.

Фото: pixabay.com

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