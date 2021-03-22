Смывший свастику на Банковой писатель вызвал восторг главы Института национальной памяти

Политолог и писатель Николай Давыдюк отреагировал на протестное «творчество» участников акции протеста на Банковой, лично отмыв нарисованную там свастику. Фото и видео он показал в Facebook.

«По дороге на работу решил заехать на Банковую. Я не против Стерненко. Я не против Зеленского. Но 2 млн гривен (именно в эту сумму оценили отмывание надписей на историческом здании. — Авт.) многовато. Институции и бюджет нужно беречь. А деньги можно потратить на реформу судов», — написал Давыдюк.

Поступок политолога приветствовали в Институте национальной памяти, глава которого Антон Дробович назвал его ответственным.

Там же в комментариях один из участников акции открестился от рисования фашистского символа, указав, что когда уходил с Банковой, его там не было.

Напомним, активист и блогер Ярема Дух нашел виновного в нарушениях общественного порядка во время протестной акции.

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