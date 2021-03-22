Количество «красных» зон в Украине увеличилось до восьми

По состоянию на утро 22 марта в Украине к «красной зоне» по показателям распространения COVID-19 отнесли еще один регион — приграничную с РФ Сумскую область. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения.

«Красными» остаются также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская области и столица — Киев.

11 регионов официально находятся в «оранжевой» карантинной зоне — Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, остальные же области пока остаются «желтыми».

Напомним, накануне об усилении карантинных ограничений в рамках «оранжевой» зоны объявили в Николаеве.



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