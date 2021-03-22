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Украина

На акции в Киеве увидели «циничное и позорное надругательство над жертвами Холокоста»

10:30 22 марта 2021
Карантин

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский счел циничным и позорным надругательством над памятью жертв Холокоста действия некоторых участников акции против карантина в Киеве.

«В Киеве состоялась акция протеста против карантина. Некоторые участники мероприятия надели костюмы узников нацистских концлагерей с шестиконечными звездами. Это циничное и позорное надругательство над жертвами Холокоста!» — пишет Долинский на своей страничке в соцсетях.

Ранее Долинский заявлял, что присвоение украинским улицам или стадионам имен Шухевича и Бандеры является «отрицанием Холокоста, искажением его истории и формой антисемитизма».

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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