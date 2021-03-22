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Украина

«Ой, бедная»: сфотографировавшуюся с Потапом выдающуюся девушку крепко пожалели

10:11 22 марта 2021
Фрагмент шоу

Установившая в 2020 году новый национальный рекорд в номинации «Самая большая женская натуральная грудь» модель и блогер Мила Кузнецова засветилась на фото с продюсером Алексеем Потапенко («Потап») на шоу «Липсинк Батл». Фото Алексей запостил в Instagram.

«Надеюсь вы смотрите @lipsyncbattle_ua! У нас хорошие цифры, например в кадре 15-й размер», — похвалился Потапенко рейтингами шоу (он является его ведущим вместе с Тиной Кароль").

Комментаторы отчего-то наперебой принялись жалеть модель, а заодно указали Потапу на его «стратегическую» ошибку с выбором партнерши по кадру.

Сама Мила, которая в качестве зрительницы посетила шоу «Липсинк Батл» 20 марта, также выложила фото с Потапом.

«Чика встретила Бамбони», — прокомментировала селфи она.

Напомним, героиней эфира «Липсинк Батл» стала Леся Никитюк — сначала ей сделали предложение, а затем знаменитость упала со стула.

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