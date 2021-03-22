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Украина

Стали известны детали второго этапа вакцинации от ковида в Украине

9:54 22 марта 2021
Вакцина от коронавируса

В Украине, где за минувшие сутки сделали 11125 прививок от коронавирусной инфекции (всего вакцинировано более 100 тысяч человек), переходят к очередному этапу вакцинации.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в стране приступили к реализации очередного шага второго этапа — к мобильным бригадам, занимающимся прививкам, добавляется еще и 565 станционарных пунктов, где будут проводить вакцинацию. Всего по стране планируют развернуть порядка 2,5 тысяч таких пунктов

Он напомнил, что вакцинация украинцев проходит в пять этапов. На первом прививки получали, в частности, медики больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, а также военные, задействованные в ООС

По его словам, с понедельника начинается вакцинация семейных врачей, непосредственно контактирующих с ковидными больными. Это одна из ступеней второго этапа вакцинации. Власти планирую охватить прививками максимальное количество работников первичного звена медицины.

«После того, как в страну поступят новые дозы вакцин, к ним присоединятся работники социальной сферы, общественного здоровья и люди старше 80. Это — категории граждан, которых мы планирует вакцинировать в течение второго этапа», — добавил он.

Вакцинацию пожилых людей Минздрав планирует начать с 29−30 марта. Вакцину получат украинцы старше 80 лет, которые предварительно записались на прививку через приложение «Дія» или контакт-центр МОЗ, или при помощи семейных врачей, которые формируют соответствующие списки.

Напомним, что в списки на вакцинацию записались порядка 300 тысяч граждан.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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