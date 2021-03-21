27.61 / 27.76 32.82 / 33.07
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названо имя украинского бойца, погибшего возле Шумов на Донбассе

15:40 21 марта 2021
Гибель бойца

Во время обстрела оккупантами украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе 20 марта погиб военнослужащий из Кропивницкого Кирилл Быковский.

Об этом рассказал глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в своем Telegram-канале.

«Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою», — написал он.

Кроме того, в военном комиссариате Кропивницкого «Суспильному» уточнили, что военного 1992 года рождения вражеский снайпер смертельно ранил в правое плечо. Тело бойца перевезут в Кропивницкий ориентировочно 22 марта.

Напомним, 20 марта вблизи Шумов украинский военный получил пулевое ранения. Его пытались доставить в медицинское учреждение, но во время транспортировки военный умер. Военнослужащие Объединенных сил отреагировали на обстрел со стороны противника огнем в ответ.

Это уже третья потеря среди украинских военных за последние три дня. Так, в пятницу, 19 марта, на Донбассе погиб военный во время обстрела позиций вблизи Водяного, где оккупанты били из минометов и другого оружия. А в четверг смертельное ранение получил украинский военный вблизи Пивденного.

Фото пресс-центра Штаба ООС

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

семья пугачевой

«Лиза Галкина самая счастливая»: фото огромной «пугачевской бандочки» попало в сеть

леонтьев

Не жена: Валерий Леонтьев назвал человека, с которым его всю жизнь связывают романтические отношения

Шоу Маска

Признание Данилко и похищение Поляковой: все подробности девятого эфира «Маски»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер