Киевская область ужесточила карантин: какие ограничения вступили в силу

Вслед за усилением карантина в столице Киевская область тоже ужесточила ограничения. С 21 марта автобусы должны ездить наполовину пустыми, закрываются ТРЦ и непродовольственные рынки, ученики 5−11 классов переводятся на дистанционное обучение. Спортивные мероприятия могут проводиться, но без зрителей.

До особого распоряжения запрещается скопление людей в храмах. Разрешается проводить богослужения, но чтобы на каждого человека приходилось не менее 10 квадратных метров площади помещения.

Бары, рестораны и кафе могут работать только на вынос и доставку. Точно в таком же режиме разрешается продавать непродовольственную группу товаров.

Продолжат работать детсады и младшая школа (1−4 классы). Дома-интернаты для пожилых людей закрываются для посещения посторонними.

Напомним, по последним данным, больницы Киевской области загружены на 54,3%. Всего область может разместить 3,2 тысячи больных, но по данным Минздрава, в регионе насчитывается 10 тысяч активных заболевших. Большинство лечится дома.

Фото pixabay.com

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