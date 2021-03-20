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Украина

На Донбассе у поселка Шумы от пули врага погиб украинский военнослужащий

21:38 20 марта 2021
обстрел

На фронте 20 марта погиб украинский военнослужащий. Это случилось возле населенного пункта Шумы. Там вооруженные формирования РФ прицельно обстреляли украинские позиции и ранили бойца. Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки «Север».

Военнослужащего Объединенных сил пытались эвакуировать в госпиталь, но он скончался по пути в медицинское учреждение.

В ответ на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники также открыли огонь. О случившемся проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, 19 марта на Донбассе при вражеском обстреле был смертельно ранен украинский военный. 18 марта также погиб боец из-за обстрела возле Пивденного.

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