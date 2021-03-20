Под Офисом президента проходит массовый протест в поддержку Стерненко

В субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку Сергея Стерненко. Свой 26-й день рождения активист отмечает за решеткой — ему вынесли приговор о лишении свободы на семь лет и о конфискации половины имущества.

Как сообщает РБК-Украина, митингующие зажгли файеры, бросают петарды и шумовые гранаты.

Основное требование протестующих: освободить Сергея Стерненко как неправомерно осужденного, а также отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову и главу МВД Арсена Авакова. Кроме свободы для Стерненко, активисты добиваются освобождения и других политзаключенных, таких как Андрей Антоненко (Riffmaster).

Пришедшие на Банковую облили здание Офиса президента краской и написали «Волю Стерненко». Также митингующие подожгли вывеску «Офис президента».

Протестующие разбили дверные стекла на главном входе в Офис президента.

Напомним, 8 марта активисты требовали свободы для Стерненко, протестуя возле президентской резиденции в Конча-Заспе.

Фото ssternenko/Telegram, ssternenko/Facebook

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