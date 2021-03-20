Киев и Одесская область официально попадут в «красную зону»: названа дата ввода ограничений

Киев и Одесская область переводятся в «красную» карантинную зону. Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям при Кабмине и вступает в силу с 0.00 23 марта.

Таким образом, со вторника в столице и в Одесском регионе вводятся жесткие ограничения, установленные для «красной» зоны. Запрещаются все массовые мероприятия, кроме спортивных, но и те должны проходить в пустых залах либо на стадионах без зрителей. Прекращают работу ТРЦ, непродовольственные рынки, школы (кроме младших классов).

Самое болезненное ограничение красной зоны касается транспорта. Запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, кроме транзитных. Пока что местные власти еще не сообщали, как будут воплощать в жизнь это решение.

На сегодня «красный» уровень эпидемической опасности действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В Киеве с 20 марта введен жесткий карантин, но транспорта ограничения пока не коснулись.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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