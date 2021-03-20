Существует две причины: Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины от вакцины из РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от закупок российской вакцины от коронавируса, пишет немецкая газета Bild.

В частности, первая причина, по словам Шмыгаля — то, что вакцина «Спутник V» не прошла необходимые стадии клинических исследований.

«И вторая причина — это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт», — объяснил премьер-министр.

Вопросы немецких журналистов были вызваны, очевидно, тем фактом, что ранее главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ положительно отозвались о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Еще одним моментом, о котором шла речь в ходе интервью, стала ситуация на востоке страны. В частности, Денис Шмыгаль отметил, что Украина стоит на позиции возвращения Донбасса исключительно политико-дипломатическим путем.

По его словам, речь идет, прежде всего, о возвращении украинских граждан, которые вынужденно оказались в оккупации.

«Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия», — отметил Шмыгаль.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за минувшие сутки прививку против коронавируса получили 11 628 человек. Всего вакцинировано уже более 100 тысяч украинцев.

714

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter