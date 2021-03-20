На Донбассе смертельно ранили украинского военнослужащего

В пятницу, 19 марта, вооруженные формирования Российской Федерации из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Водяное в Донецкой области. Об этом сообщили в Командовании оперативно-тактической группировки «Схід».

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в вечерней сводке штаба ООС сообщили, что 19 марта обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, 18 марта на Донбассе в результате обстрелов в районе населенного пункта Пивденне погиб боец ВСУ. А 12 марта российский снайпер застрелил 30-летнего украинского солдата-контрактника возле Марьинки.

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