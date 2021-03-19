Янукович, Азаров, Табачник, Пшонка и другие: СНБО ввел санкции против бывших руководителей Украины

На заседании в пятницу, 19 марта, СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые владеют лицензиями на использование недр. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Аудит всех разрешений на использование недр намерены провести с 1994 года.

Кроме того, введены санкции в отношении бывших высокопоставленных украинских и российских чиновников, экс-нардепов, бизнесменов, а также военных. В их числе Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бобков, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Дмитрий Табачник и другие.

Под санкции попал и беглый президент Виктор Янукович.

По словам секретаря СНБО, большинство из перечисленных лиц уже являются гражданами России.

С итоговым заявлением по результатам заседания СНБО выступил также президент Владимир Зеленский.

Напомним, на прошлом заседании Совета национальной безопасности и обороны под санкции попали два российских банка, решили проверить голосование по «Харьковским соглашениям» и вернуть «Мотор-Сич» украинскому народу.

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