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Украина

У Зеленского придумали новую схему растаможки «евроблях»: что предлагают

19:42 19 марта 2021
еврономера

Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тысяч автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 миллионов долларов.

При этом потери бюджета составляют 300−400 миллионов долларов.

Власти Украины намерены запустить автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг «Дія». Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.

Председатель исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили отметил, что такая автоматизация процесса приведет к избежанию коррупции при растаможке авто.

По его словам, в смартфоне в приложении «Дія» нужно ввести параметры машины, а программа сама высчитывает, сколько нужно заплатить. Деньги можно перевести по карточке, таможенник в процессе не участвует. После этого машину можно забирать владельцу.

Напомним, в Украине ранее действовал льготный период, когда было выгодно растаможить автомобили с еврономерами. Владельцы «евроблях» неоднократно устраивали акции протеста и требовали преференций по растаможиванию.

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