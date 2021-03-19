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Украина

Киевлян ждут проблемы в метро: как ограничат работу столичной подземки с 20 марта

17:46 19 марта 2021
метро

В Киеве, попавшем в «красную» карантинную зону, ограничения коснутся не только городского транспорта, но и работы метро. Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель городского головы Владимир Бондаренко.

Чиновник напомнил, что городской транспорт будет ездить в половину своей нагрузки.

Ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров. В час пик, в утренние и вечерние часы, станции временно будут закрываться на вход. Таким образом поток людей будет минимизироваться в вестибюлях, на станции и в подвижном составе.

Уже сегодня в столичной подземке киевляне наблюдали пассажира «с усиленным уровнем защиты». Фото в Facebook опубликовала Nata Kambarova.


В свою очередь, в «Киевском метрополитене» напомнили пассажирам, что использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта нынешнего года.

Оплачивать проезд в общественном транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы, мобильных приложений, разовым билетом с QR-кодом.

Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена, терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метро. Одноразовый QR-билет можно приобрести через приложение «Киев Цифровой», в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

С 21 марта жесткие карантинные ограничения вводятся в Киевской области. Они продлится до 9 апреля.

Напомним, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заразились 15850 человек. Всего с начала пандемии подтверждены 1 519 926 случаев заболевания.

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