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Украина

«COVID никак не отстанет»: скандально известная нардеп Скороход в третий раз заболела коронавирусом

16:11 19 марта 2021
Анна Скороход

Народный депутат Украины Анна Скороход (группа «За майбутнє») в третий раз инфицировалась COVID-19, о чем сообщила в Facebook, записав видеоролик.

«Я действительно уже третий раз болею COVID-19. Не знаю, почему он от меня никак не отстает», — сказала депутат.

По ее словам, она чувствует себя лучше, чем в прошлые разы, а ребенок и члены семьи сдали отрицательный тест.

В первый раз Скороход инфицировалась еще год назад — 28 марта 2020 года. Тогда ей с новорожденным сыном понадобилась госпитализация.

С именем Скороход связаны несколько скандалов в Раде, которые закончились ее выходом из состава фракции «Слуга народа». В настоящее время она входит в состав депутатской группы «За майбутнє».

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