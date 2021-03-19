Медведчук проиграл суд по книге о Стусе

Журналист и автор книги о Васыле Стусе Вахтанг Кипиани выиграл суд у политика Виктора Медведчука.

«Слава Украине! Мы выиграли дело», — написал Кипиани на своей страничке в соцсетях.

Как сообщает «Суспільне», Киевский апелляционный суд разрешил распространять книгу «Дело Васыля Стуса» Вахтанга Кипиани. Таким образом суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 года о запрете издания и распространения книги.

По словам адвоката Кипиани Вячеслава Якубенко, осталось лишь требование по части фрагмента, который суд отнес к информации, не соответствующей действительности.

«Это о том, что адвокат Медведчук по делу Стуса был предоставленным и поддерживаемым госбезопасностью. Мы еще не получили письменный и полный текст этого решения, мы не можем сказать, из чего исходил суд, когда оставлял этот один процент не в нашу пользу. Мы не готовы сказать, будем ли идти в Верховный суд подавать кассационную жалобу. На сегодня это безусловно большая победа», — отметил он.

Отмечается, что решение Киевского апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

Напомним, что ранее суд принял сторону Виктора Медведчука, запретив автору «Дела Васыля Стуса» Вахтангу Кипиани и издательству распространять книгу до «устранения нарушения неимущественных прав Медведчука», удалив из нее «информацию о личности» политика.

После этого книгу мгновенно раскупили, и издательство, воспользовавшись тем, что решение суда не вступило в силу, выпустило дополнительный тираж. Новое издание о судебном процессе над поэтом вышло в свет со специальным дополнением — с копией решения Дарницкого суда.

Фрагмент фото со странички Вахтанга Кипиани в соцсетях.

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