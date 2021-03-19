Кравчук рассказал о переданном в Москву плане

Новый план мирного урегулирования на Донбассе, разработанный Украиной, Францией и Германией, направлен в Москву. Об этом заявил глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук, отвечая на заявление замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака. Тот, как известно, назвал «мифом» информацию о новом плане урегулирования конфликта в Донбассе, подготовленном Украиной, Францией и Германией.

«План, составленный Украиной, Францией и Германией, был направлен в Москву. Однако в настоящий момент ответа от российской стороны не последовало», — цитирует Кравчука телеканал Дождь.

Кравчук также напомнил, что украинская сторона предлагает США принять участие в «нормандском формате».

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского призвали США рассмотреть возможность введения против России нового пакета санкций, которые должны быть в силе до тех пор, пока не будет восстановлен контроль Украины над Донбассом и Крымом.

Фото с персонального сайта Леонида Кравчука

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