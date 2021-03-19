Журналист закричал об опасности отмены перехода Украины на летнее время

Украинский журналист Сергей Сидоренко написал эмоциональный пост, касающийся возможной отмены в стране перехода на летнее время.

Не единожды используя капслок, Сергей Сидоренко предупреждает о «зраде», отмечая, что монобольшинство в парламенте готовит для государства большую проблему, не подумав о последствиях.

«Почему это предательство? НЕ ТОЛЬКО, и даже не столько потому, что оставаться на зимнем времени — это худший вариант для современной Украины. Еще опаснее другое. Прежде всего скорость принятия. А в дополнение получим и рассинхронизацию с ЕС», — пишет журналист на своей страничке в соцстях.

Также, по его словам, если парламент поддержит отмену перехода на летнее время, все электронные устройства и современные автоматизированные системы менеджмента все равно переведут стрелки часов в ночь с 27 на 28 марта. Автоматически. Обновить же софт за оставшееся время смогут единицы.

«Помните проблему „миллениума“, то есть возможного обнуления счетчика лет в 2000 году? Тогда к ней начали готовиться за несколько лет, и только благодаря этому прошли без проблем. А „монобольшинство“ хочет сделать это за 5 дней? Кам он! Но те, кто продвигают эту идею, подумать о последствиях не попробовал», — отмечает он.

И это только один из важных моментов.

Напомним, что проект закона об отказе от перехода на летнее время в Украине Верховная Рада приняла в первом чтении в начале марта.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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