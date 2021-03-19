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Украина

От ковида умер владелец украинской сети заправок Marshal

13:02 19 марта 2021
АЗС

В Киеве от коронавирусной инфекции скончался известный бизнесмен, 55-летний владелец заправок Marshal и почетный житель Чугуева (Харьковская область) Александр Зачепило. Об этом местное издание Newsroom сообщило со ссылкой на собственный источник.

Александр Зачепило

По словам собеседника издания, у мужчины были поражены 80% легких.

Зачепило активно занимался предпринимательством, оказывая также благотворительную помощь местной районной больнице.

Напомним, в конце января коронавирусом заразился 81-летний мексиканский миллиардер Карлос Слим, который с 2010 по 2013 год возглавлял список богатейших людей мира, а сейчас является самым богатым человеком в Латинской Америке.

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