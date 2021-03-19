Украина собралась вводить требование негативного ПЦР-теста для въезда в страну

Министерство здравоохранения инициирует ужесточение условий въезда в Украину — обязательным условием может стать предоставление негативного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 19 марта.

По его словам, Министерство здравоохранения уже вынесло проект на рассмотрение Кабинета Министров и ожидает, что тот примет решение в ближайшее время.

«Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов они сделали тест ПЦР и получили отрицательный (результат)», - заявил Степанов, которого цитирует УП.

Напомним, 17 марта Еврокомиссия утвердила концепцию «цифровых зеленых сертификатов», которые понадобятся для поездок в ЕС уже в июне. Подробнее о нововведении читайте в статье «ФАКТОВ».

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