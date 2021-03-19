Зеленский призвал Германию помочь Украине с экономикой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов из Германии воспользоваться возможностями, которые существуют в Украине для иностранных инвесторов.

«Привлечение иностранных инвестиций — наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы. В прошлом году был принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, создающих новые рабочие места и реализующих инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро «, — цитирует пресс-служба Офиса президента видеообращение Зеленского к участникам Четвертого украинского-германского бизнес-форума .

Президент подчеркнул, что Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза, и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией. Он заверил представителей бизнес-сообщества Германии, что стратегический курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным.

По его словам, наша страна особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

Напомним, что с визитом в Украине находился президент Литвы Гитанас Науседа. Литовский лидер и президент Украины встречались тет-а-тет, а также провели заседание Совета глав двух государств.

Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсетях.

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