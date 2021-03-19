Работники «Укрзалізниці» пригрозили остановить все виды перевозок

Трудовой коллектив «Укрзалізниці» угрожает большой забастовкой с остановкой всех видов перевозок.

Об этом сообщила народный депутат Украины из фракции «Слуги народа» Юлия Гришина, входящая в состав профильной временной следственной комиссии по «УЗ».

На своей страничке в социальных сетях она написала, что «люди в отчаянии»: «Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает».

Напомним, что накануне Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия главы правления АО «Укрзалізниця» Владимира Жмака, который занимал эту должность с лета 2020 года. Увольнение произошло по представлению наблюдательного совета АО «Укрзалізниця». Исполнение обязанностей главы правления этого акционерного общества возложено на Ивана Юрика.

Фото со странички «УЗ» в социальных сетях.

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