В Украине объявили второй этап вакцинации от ковида

Со следующей неделе в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом во время «Часа вопросов» к правительству в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметив, что менее чем за месяц медики перешли ко второму этапу вакцинации, он добавил, что в Украине начнут работу стационарные пункты прививки и стартует вакцинация семейных врачей.

«В настоящее время в Украине провакцинированы 92713 человек», — добавил он.

Что же касается поставок вакцин в страну, то «в ближайшее время» ожидается отправка из Индии 1,5 миллиона доз препарата от AstraZeneca — украинские власти ждут разрешения правительства этой страны.

«Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта — началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тысяч доз от AstraZeneca, а к концу мая — еще 1,1−1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech», — заявил Максим Степанов.

Напомним, что ряд стран Евросоюза заявил о возобновлении вакцинации населения препаратом AstraZeneca. Правительства брали паузу в вакцинации после возникнувших подозрений о серьезных побочных действиях препарата.

А 17 марта украинский Минздрав отчитался, что первый человек прошел полную вакцинацию, получив две дозы препарата.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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