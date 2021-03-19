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Украина

Степанов позабавил фотографа жестом в Раде

11:21 19 марта 2021
Максим Степанов

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова «поймали», когда он снимал защитную маску, находясь среди министров в правительственной ложе в сессионном зале Верховной Рады.

Степанова без маски заметил фотокорреспондент Ян Доброносов, который фотографировал ложу правительства. «Среди всех министров на фото только министр здравоохранения Степанов снимает маску», — написал фотокор на своей странице в соцсетях.

Ранее внимание Яна Доброносова привлекала народный депутат Оксана Дмитриева (фракция «Слуга народа»). Она пришла в Раду в оригинальной юбке из искусственной кожи достаточно раскованного кроя. Ее костюм дополнил гольф в тон и накладной кружевной воротник.

Фото Максима Степанова из социальных сетей.

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