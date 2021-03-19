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Украина

Суточное количество заболевших ковидом в Украине приблизилось к 16 тысячам

8:42 19 марта 2021
Коронавирус

По состоянию на утро пятницы, 19 марта, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у еще 15850 украинцев.

Как сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, среди заболевших — 830 детей и 401 медработник.

«За минувшие сутки госпитализовано — 4444 человека, 262 пациента умерли, выздоровели — 4592 человек», — сообщил министр.

По его информации, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

С начала пандемии коронавирус был подтвержден у 1 519 926 украинцев, 1 248 782 человек выздоровели.

Напомним, что из-за роста количества заболевших COVID-19 карантинные меры ужесточили в Киеве и Львове, аналогичное решение приняли и власти Львовской области.

Иллюстративное фото из Pixabay.

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