ФБР объявило в розыск российского агента Килимника, обещают до 250 тысяч долларов

ФБР объявило в розыск российского агента влияния Константина Килимника, родившегося в Кривом Роге Днепропетровской области, за препятствование правосудию и сговор с препятствованием правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и связанной с российской разведкой сетью лиц, имевших отношение к Украине, Килимник совершил действия, целью которых было влияние на результаты выборов в США.

За информацию о местонахождении агента обещают 250 тысяч долларов.

«США продолжит тесно работать с Украиной в противостоянии злонамеренном российскому влиянию», — говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

Напомним, разведка США раскрыла роль Путина в скандале вокруг Деркача и Байдена. В отчете, обнародованном офисом директора Национальной разведки США говорится, что ключевым элементом стратегии Москвы во время выборов в США в ноябре 2020 года. было использование доверенных лиц, связанных с российской разведкой, для распространения нарративов — включая лживые или необоснованные обвинения против президента Байдена — американскими СМИ, американскими чиновникам и влиятельными лицами в США, в том числе близкими к бывшему президенту Дональду Трампу и его администрации.

Фото Википедия

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