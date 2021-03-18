На нардепа Рабиновича завели дело из-за неправильной карты Украины

На народного депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича завели уголовное дело из-за опубликованной карты Украины без Крыма. Об этом в своем Facebook сообщает нардеп Соломия Бобровская, которая подавала обращение в правоохранительные органы.

«Ни один гражданин Украины, тем более выбранный народный депутат, не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме. Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы последуют примеру работы СНБО по обнаглевшей пятой колонне», — написала Бобровская.

Напомним, Служба безопасности Украины занялась изучением опубликованной Рабиновичем карты, которая демонстрировала «разделение» Украины по языковому признаку, при этом в составе стране отсутствовал Крым.

Фото из соцсетей

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