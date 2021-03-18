Васильковский горрайонный суд оправдал бывшего народного депутата от партии «Народный фронт» Сергея Пашинского, которого обвиняли в нападении на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Уголовное производство в отношении него закрыто.

Как сообщил источник агентства РБК-Украина, по решению суда Пашинскому также вернут изъятый наградной пистолет.

Также стало известно, что на прошлой неделе потерпевший Химикус отказался от исковых требований. По его словам, он получил компенсацию.

Как сообщали «ФАКТЫ», конфликт случился вечером 31 декабря 2016 года. Народный депутат Сергей Пашинский с женой, возвращаясь на своем автомобиле домой, чуть не врезался на неосвещенной дороге в стоявший микроавтобус, после чего возникла перепалка с людьми из буса. По версии Пашинского, один из оппонентов бросился на него с бутылкой в руке и угрожал убийством. Депутат говорил, что после этого сделал предупредительный выстрел из пистолета в воздух, а увидев, что нападающего это не остановило, сделал второй выстрел в ногу обидчику.

Житель Киевщины Вячеслав Химикус настаивал на другой версии: якобы предупредительного выстрела не было, противник целился в грудь, и если бы Химикус первым не ударил оппонента бутылкой по голове, то выстрел пришелся бы в область сердца.

В августе 2017 года уголовное производство закрыли. Прокуратура установила, что депутат действовал в пределах необходимой самообороны, а в действиях Химикуса аналогично не было состава уголовного преступления.

Адвокаты Химикуса подали жалобу в Европейский суд по правам человека на неэффективное расследование.

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