В семье известного нардепа произошла трагедия

В Закарпатье скончался отец народного депутата Виктора Балоги — 79-летний Иван Балога. Причина смерти не называется.

По данным местного издания Голос Карпат, в последние годы он жил в селе Завидово Мукачевского района, где также занимался предпринимательской деятельностью (там ему принадлежит пекарня и гастроном «Завидовский»).

Кроме Виктора, у Ивана Балоги есть также сыновья Иван и Павел, а внук Андрей в настоящее время является мэром Мукачево.

Напомним, 18 января 2021 года от коронавирусной инфекции скончался бывший народный депутат Владимир Черняк. Ему было 79 лет.

Фото 24tv.ua/

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