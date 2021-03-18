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Украина

Еще один боец ВСУ погиб под обстрелом на Донбассе

16:13 18 марта 2021
Свечи

В четверг, 18 марта, на Добнассе погиб боец ВСУ — вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций подразделений ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

Согласно данным оперативно-тактической группировки «Север», обстрел произошел в районе населенного пункта Южное.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти его жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — отметили в ОТГ «Север» и добавили, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Напомним, что 12 марта на Донбассе снайпер противника убил бойца ВСУ Пекура Александра Валентиновича. Солдату было 30 лет. Он житель села Гуровщина Бучанского района Киевской области,

Иллюстративное фото с Pixabay.

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