Львовщина объявила локдаун с 19 марта

Вслед за Львовм, власти которого объявили жесткий карантин до 28 марта в связи с коронавирусом, решение о введении ограничительных мероприятий приняли и на уровне области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик. Усиленные карантинные меры вводят с 19 по 29 марта.

В этот период под запретом окажется прием посетителей в барах, ресторанах и кафе, разрешат лишь их работу «на вынос» и с адресной доставкой. Продолжить работу смогут заведения питания в аэропортах.

Не будут принимать посетителей развлекательные учреждения, а торговать разрешат лишь тем, кто реализует на площадях (не менее 60%) продукты питания, топливо, лекарства и изделия медицинского назначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.

Также будут работать банки, почта, медицинские и ветеринарные учреждения, офисы по обслуживанию транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий. Парикмахерские и салоны красоты разрешат посещать по предварительной записи.

Также будет запрещен прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Массовые мероприятия запретят, а запланированные спортивные мероприятия разрешат без зрителей при соблюдении санитарных норм. Также закроют непродовольственные рынки.

Тем временем «Интерфакс-Украина» сообщает, что по состоянию на 14.00 четверга, 18 марта, какие-либо ограничения железнодорожного движения дальнего следования через Львов и Киев, где вводят карантин, отсутствуют. Отмечается, что запрет высадки и посадки в городах возможен только при специальном распоряжении Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в «оранжевой» зоне.

Ограничения же начинают действовать, когда регион попадает в «красную» зону, как, к примеру, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Кстати, с 18 марта ужесточены карантинные меры и на Харьвщине. В частности, школам рекомендуют переходить на дистанционное обучение. Введены ограничения по проведению массовых мероприятий, а также работа спортивных клубов.

Напомним, что столичные власти объявили об усилении карантинных мер в Киеве с 20 марта по 9 апреля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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