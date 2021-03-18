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Украина

Зеленский прокомментировал возможность запрета CoviShield

15:12 18 марта 2021
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский отверг возможность прекращения вакцинации граждан Украины препаратом Covishield/AstraZeneca. По его заявлению на пресс-конференции 18 марта, оснований для приостановки кампании или сокращения использования поступившей в страну вакцины нет.

«Украина только начала вакцинацию, привив 90 тысяч граждан. Среди них не ни одного летального случая. Это факт? Факт», — сказал глава государства, указав на серьезную кампанию по противодействию использованию конкретной вакцины.

«Я не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины я не вижу причин прекращать вакцинацию», — подчеркнул Зеленский.

При этом он также напомнил, что сам привился именно препаратом от Covishield и чувствует себя прекрасно.

Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 51 137 граждан Украины.

Фото Офиса президента Украины

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