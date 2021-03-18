«Почему остается работать транспорт?» Ткаченко поддел объявившего жесткий карантин Кличко

После того, как в Киеве был объявлен жесткий карантин с 20 марта, министр культуры возмутился: локдаун касается в основном культурно-развлекательной сферы и абсолютно не коснется, например, транспорта.

Министр культуры Александр Ткаченко хочет, чтобы власти Киева выплатили компенсацию заведениям культуры за вынужденный простой. С такой идеей Ткаченко обратился к мэру столицы Виталию Кличко.

«Нужно предложить компенсацию за убытки культуры. В Минкультуры мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций. Господин мэр, согласитесь, вопрос, почему продолжает работать общественный транспорт, не может быть риторическим. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере», — призывает Ткаченко.

Напомним, с 20 марта в Киеве прекращают работу театры, кинотеатры, музеи, концертные залы, ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек и т. д. ).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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