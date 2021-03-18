Зеленский отреагировал на заявление G7 по Крыму

К седьмой годовщине оккупации Крыма главы МИД «Большой семерки» выпустили специальное заявление. Дипломаты из США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и представитель ЕС подчеркивают, что по-прежнему считают аннексию полуострова неправомерной, а любые попытки легитимизовать незаконное — обреченными на неудачу.

«Мы осуждаем нарушение Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар… Мы призываем Россию соблюдать ее международные обязательства, открыть доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных», — говорится в заявлении.

Президент Владимир Зеленский доволен, что G7 поддержала идею Украины по созданию международной «Крымской платформы». «Это настоящий жест дружбы — поддержать нашу инициативу для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру», — заявил Зеленский.

Напомним, первый саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа 2021 года. Сама платформа представляет собой международную дискуссионную площадку, чтобы найти способ вернуть Крым под контроль Украины.

Фото wikipedia.org

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