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Украина

Эпизод из интервью Гордона с Тихановской превратили в напряженную драму

10:42 18 марта 2021
дмитрий гордон светлана тихановская

На платформе «Двач» творчески переосмыслили недавнее интервью белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Дмитрию Гордону. Авторы показали, как могло бы выглядеть интервью, если бы в него удалось втиснуть шутку про Барака Обаму.

Мем о Бараке Обаме появился после интервью Дмитрия Гордона с Михаилом Ходорковским. Собеседники говорили о тюремных бараках.

Позднее Дмитрий Гордон уверял, что шутка об Обаме — это не домашняя заготовка и не провокация, а импровизация по ходу разговора. Михаил Ходорковский, в свою очередь, признался, что не рассчитывал, что фраза из интервью станет мемом года.

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