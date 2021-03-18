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Канцлера Австрии заподозрили в использовании самолета Фирташа

10:00 18 марта 2021
Себастьян Курц

В Австрии заподозрили, что канцлер Себастьян Курц использовал частный самолет, который может принадлежать украинскому олигарху-беглецу Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание «ZackZack», которое написало о возвращении австрийской делегации из Израиля на арендованном частном самолете Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK. Отмечается, что после высадки Курца в Вене самолет направился в Киев.

Издание утверждает, что располагает текстом соглашения, которое в 2017 году заключили связанная с Фирташем компания Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венская компания Avcon Jet AG. Согласно договору, Avcon отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK.

А PR-менеджер Дмитрия Фирташа Даниэль Капп заявил, что самолет принадлежит «компании, которую можно отнести к Фирташу, но управляется автономно третьей стороной».

Вместе с тем в офисе Курца заявили, что самолет был заказан для канцлера, что является «стандартным процессом бронирования индивидуальных авиаперелетов». «Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения», — заявили в канцелярии главы правительства Австрии.

Напомним, что Дмитрий Фирташ находится в Австрии с 2014 года. США добивается его экстрадиции, однако эта процедура до сих пор не начата.

Фото Себастьяна Курца из Википедии.

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