«Жаль, с зарплатами и пенсиями не так же»: у Зеленского с Науседой в Instagram подметили нюанс

У президента Литвы Гитанаса Науседы, который прилетел в Украину с официальным визитом, значительно меньше подписчиков в Instagram, чем у его украинского коллеги Владимира Зеленского — 63 тысячи против 9,5 миллиона.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под постом Владимира Зеленского, посвященном визиту литовского лидера, посетовали на то, что, к сожалению, этот показатель никак не отражается на уровне зарплат и пенсий в Украине. Да и содержание комментариев под постами президентов также отличается.

Что же касается визита, то главы государств встретятся тет-а-тет, а также проведут заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики, по результатам которого планируется подписание двусторонних документов.

Ранее в Офисе президента Украины заявляли о подготовке «большого азиатского турне» Владимира Зеленского и его визита в США, правда конкретные даты названы не были.

Фото со странички Владимира Зеленского в социальных сетях.



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