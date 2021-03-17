Украина в ТКГ предложила разминировать кладбища перед Пасхой

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы предложила провести гуманитарное разминирование на Донбассе. Начать предлагается с кладбищ, учитывая, что времени осталось немного: уже 2 мая верующие будут отмечать Пасху, а еще неделю спустя жители традиционно захотят проведать места захоронения родных и близких. Предложение внес первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников.

Также предлагается во время «пасхального» разминирования очистить от опасных предметов участки, где пролегают системы водоснабжения, газопроводы, проходят линии электропередачи.

Также накануне Пасхи Резников предложил разблокировать работу пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое».

Следующее заседание минской группы запланировано на 31 марта. Украинская делегация ждет ответа от российской стороны.

Напомним, в ООН считают Донбасс наиболее сильно загрязненной минами территорией. Было немало случаев, когда от взрывных устройств страдали мирные жители, пришедшие на кладбище.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter