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Украина

Киев запретил доступ болельщиков на футбольные матчи

20:19 17 марта 2021
стадион

В Киеве футбольные матчи клубов и сборной Украины пройдут без зрителей. Такое решение приняла комиссия при КГГА в связи с растущим числом заразившихся коронавирусом. Запрет останется в силе до стабилизации эпидемической обстановки.

18 марта на НСК «Олимпийский» запланирован матч Лиги Европы «Шахтер» — «Рома». Болельщиков на игру не пустят, за этим поручено проследить полиции города. «Скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить», — объяснил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

Запрет на игры со зрителями может коснуться и отборочных поединков сборной Украины на ЧМ-2022. 28 и 31 марта на НСК «Олимпийский» запланированы встречи Украина — Финляндия и Украина — Казахстан.

Напомним, в Киеве признали, что город на грани попадания в «красную» карантинную зону. Загруженность больниц оценивается в 57,3%, количество тяжелых случаев заболевания (требующих госпитализации) увеличилось до 76,7 на 100 тыс. населения.

Фото olympic. nsc/Instagram

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