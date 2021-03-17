Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет по поводу Донбасса

Составляя план освобождения оккупированных территорий, Украине стоит учесть опыт Азербайджана и его ошибки в нагорнокарабахском конфликте. Также стоит помнить, что не все так называемые союзники Украины действительно хотят урегулирования на Донбассе — некоторых тлеющий конфликт вполне устраивает. Об этом предупредил глава «Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины» Хикмет Джавадов в своей статье для «Гордон».

Эксперт советует не особо рассчитывать на помощь извне. «Бессмысленно ждать от кого-либо реальной помощи… Только сама Украина, проведя огромную работу по усилению армии, по укреплению экономики, по формированию национального консенсуса, может вернуть все свои земли. Или она сама их вернет, или никто! Это та горькая истина, которая давно стала понятна азербайджанцам», — говорит Джавадов.

По словам юриста, Украине стоит сразу приготовиться к резкой реакции Европы и международных организаций на активные действия на Донбассе. В свое время Азербайджан столкнулся с двойными стандартами со стороны минской группы ОБСЕ и европарламентариев, а потому предостерегает Украину от иллюзий.

«Украине нужно быть готовой к тому, что ее будущая военная победа может быть осуждена не только Россией, но и ее союзниками, а также коррумпированными европейскими политиками, что засели в разных международных организациях… Найдутся страны, которым нужен будет сам факт продолжающегося российско-украинского конфликта, чтобы оказывать давление и на Москву, и на Киев», — предупреждает Джавадов.

«Никто, кроме нас самих, не заинтересован в процветании, укреплении, развитии наших государств. И мы обязательно прорвемся. Азербайджан свой прорыв уже начал. Украину он ждет впереди», — добавил лидер азербайджанской диаспоры в Украине.

Напомним, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак считает, что Россия собирается повторить в Украине произошедшее в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье, то есть ввести так называемых миротворцев, чтобы остановить эскалацию.

Фото Хикмет Джавадов/Facebook

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