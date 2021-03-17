Россия отказалась признать факт вторжения своего вертолета на территорию Украины на Сумщине

Во вторник, 17 марта, Россия заявила что ее вертолет якобы не нарушал государственную границу Украины. Об этом ГПСУ сообщает в своем Facebook.

«В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных «приборов объективного контроля», — говорится в сообщении.

Украинская сторона отмечает что она не удивлена риторикой государственных органов РФ, так как Россия привыкла отрицать совершенные нарушения.

«Пограничный наряд визуально зафиксировал залет вертолета на расстояние около 50 метров на территорию Украины, который сразу повернул обратно. Дежурные Воздушных сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, впрочем, зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), полусотни метров, не представляется возможным», — сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Иллюстративное фото pixabay.com

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